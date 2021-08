O goleiro Everson foi um dos destaques da vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o River Plate, da Argentina, nesta quarta-feira (11), no estádio Monumental de Núñez, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Com pelo menos três importantes defesas, o dono da meta alvinegra foi eleito o melhor em campo em Buenos Aires.

Após o confronto, o camisa 22 analisou a atuação do Galo e comemorou o resultado conquistado na capital argentina.

“Estamos vindo de uma sequência muito grande de jogos, de viagens seguidas. No primeiro tempo, nos 25 primeiros minutos, acabamos sofrendo uma pressão da equipe do River, onde eu pude dar minha parcela de contribuição, com boas defesas. No segundo tempo, o Cuca conseguiu arrumar a casa, voltamos mais fortes. No segundo tempo fomos totalmente diferentes e conquistamos uma vitória dentro desse estádio que é muito difícil, e levamos uma vantagem para casa”, disse o goleiro, em entrevista à Conmebol TV.

Nacho

Autor do gol da vitória do Atlético, o meio-campo Nacho Fernández foi expulso aos 39 minutos da etapa final, após uma dividida com Angileri e ficará de fora do duelo de volta, marcado para a próxima quarta (18), às 21h30, no Mineirão.

A ausência de um dos principais jogadores do time na semana que vem foi lamentada por Everson.

“Grande desfalque, todos conhecem da qualidade dele. Infelizmente, ele foi expulso em lance interpretativo, quando tentava nos ajudar defensivamente. Agora, é focar em quem vai entrar para substituí-lo, para nos ajudar a buscar a nossa classificação”.

Após a vantagem conquistada sobre o River, o Atlético agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Líder da competição, com 34 pontos, o Galo volta a campo neste sábado, para encarar o Palmeiras - segundo colocado, com dois pontos a menos -, às 19h, no Mineirão, pela 16ª rodada da competição.

