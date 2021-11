O atacante Diego Costa será titular contra o Fluminense, neste domingo (28), às 16h, no Mineirão. O atleta deixou o campo de jogo, diante do Palmeiras, na última terça-feira (23), com um desconforto na coxa, mas se recuperou a tempo, treinou nesse sábado (27) e está escalado para o duelo com o Tricolor.

Keno e Mariano também estão entre os 11 principais. Nacho Fernández é opção no banco de reservas.

O Atlético entra em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Diego Costa, Hulk e Keno.

O Flu começa com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Marlon; Wellington, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Líder do Brasileirão, o Atlético soma 75 pontos, oito a mais que o Flamengo, que joga na terça (30).

