O atacante Diego Costa se integrou, no fim da tarde desta terça-feira (14), à delegação do Atlético que está em Curitiba, para o duelo de volta da final da Copa do Brasil. A partida contra o Athleitco-PR será nesta quarta, às 21h30, na Arena da Baixada.

Em tratamento de dores na coxa direita, Diego, substituído nos primeiros minutos do duelo de ida, no último domingo, ganhou um dia a mais de recuperação, chegando à capital paranaense um dia após o restante do elenco alvinegro.

Diego Costa se recupera de dor na coxa direita e deve ser substituído por Vargas

Muito saudado por atleticanos que estão hospedados no mesmo local que a delegação alvinegra, o centroavante retribuiu o carinho, tirando fotos e autografando camisas.

Perguntado pelo Hoje em Dia se tem condições de atuar nesta quarta, Diego, sorridente, respondeu rapidamente apenas que “ainda estava vendo”.

Último jogo?

Há cerca de dez dias, a possibilidade de Diego Costa deixar o Atlético ao final desta temporada começou a ser ventilada, após o o próprio jogador, em entrevista à rádio 98FM, deixar em aberto seu futuro em 2022, não cravando que permanecerá no Galo, com quem tem contrato até o final do ano que vem.

Em entrevista coletiva nesta terça, ao ser questionado se tem a informação de que o confronto na Arena da Baixada poderia ser o derradeiro de Costa pelo Alvinegro, o técnico Cuca brincou: “É o último jogo dele pelo Atlético.... no ano. Daqui a pouco, está aí também. A gente o deixou na reabilitação para que ele tenha uma condição melhor”.

