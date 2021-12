O atleticano está mais em lua de mel do que nunca com o time. Menos de duas semanas após conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Galo está perto de levantar também a taça da Copa do Brasil. Tanta empolgação fez com que um grupo de 20 amigos deixasse Belo Horizonte para acompanhar a finalíssima em Curitiba.

E mais: após conseguirem uma informação privilegiada, os alvinegros se hospedaram no mesmo hotel da delegação do Atlético e têm curtindo momentos especiais junto aos ídolos.

O servidor federal Cristiano Oliveira, de 44 anos, conta que havia se hospedado no mesmo hotel na capital paranaense quando acompanhou o confronto com o Furacão pelo Brasileirão, no dia 16 de novembro, vencido pelo Alvinegro por 1 a 0.

Após descobrir onde o elenco do Galo se hospedaria, o grupo de amigos garantiu a reserva no mesmo local. A partir daí, foi só festa, garante Cristiano.

"Apesar do forte esquema de segurança, os jogadores foram superatenciosos conosco. Autografaram camisas, tiraram fotos, conversaram", relata.

Hulk fotógrafo

Um dos momentos marcantes para Cristiano foi quando o atacante Hulk viu os torcedores, pediu a câmera a um deles e tirou uma foto. Ao fundo, o goleiro Everson era abraçado por um atleticano.

Além deles, o ex-goleiro Victor, atual gerente de futebol do Atlético, o meia Nacho Fernandéz e o massagista Belmiro foram outros muito celebrados pela turma de amigos.

Um dos mais empolgados do grupo, o empresário Rodrigo Vieira, 42 anos, fã de Zaracho e Arana, é só otimismo para o confronto desta quarta. “Não importa o resultado, o mais importante é o título. Mas vamos lá: 2 a 1 para o Galo está bom demais”, palpita.

