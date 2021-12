Três torcedores do Atlético passaram por momentos de pânico na tarde desta terça-feira (14), em frente à Arena da Baixada, palco do jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Athletico-PR e Galo, marcado para esta quarta (15), às 21h30.

Os amigos Lucas Amorim Matos, Pablo Oliveira e Rafael Souza, que vieram de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, para acompanhar à partida, passeavam em frente ao estádio, quando foram abordados por dois torcedores do Furacão.

Segundo Matos, os homens não estavam trajando camisas do time paranaense, mas se identificaram como membros da torcida organizada “Os Fanáticos”.

Em seguida, o empresario de 34 anos disse que ele e os amigos foram ameaçados de agressão e coagidos a deixar o local. Ele afirma ainda que os torcedores do Athletico-PR ameaçavam chamar mais pessoas para agredir o trio mineiro, caso os alvinegros não fossem embora naquele momento.

Com medo, os torcedores do Galo deixaram o local imediatamente, auxiliado por funcionários da Arena da Baixada. “Muito desagradável essa situação. Essa rivalidade entre torcidas organizadas não faz parte do espetáculo. Não comungamos disso. Sentimos medo”, disse Matos.

Assim como Lucas e os dois amigos, centenas de torcedores do Galo estão em Curitiba para assistir ao duelo desta quarta.

