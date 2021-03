O América ainda não emplacou uma grande apresentação neste início de temporada. Apesar de ter vencido quatro de seus cinco primeiros jogos, o Coelho vem devendo um futebol mais consistente, como ficou ainda mais claro nos dois últimos duelos – a derrota para a Caldense e o triunfo em cima do Treze.

Autor do gol da classificação do Alviverde, nessa quinta-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil, o lateral Diego Ferreira destacou que o time ainda precisa corrigir algumas situações.

"A gente já vem de erros contra a Caldense; hoje (quinta-feira), também. Não foram erros grotescos, mas para um clube que almeja algo grande na Série A, não pode permanecer com esses erros. Acredito que temos muito a melhorar, mas no decorrer da competição vamos evoluir bastante", destacou ao Premiere.

O América volta a jogar neste domingo (21), às 16h, no clássico contra o Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho é vice-líder da competição estadual, com nove pontos.