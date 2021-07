O diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, revelou que o clube pagou os salários de parte de sua equipe de funcionários e jogadores. O anúncio oficial foi feito na tarde desta quinta-feira (22), em entrevista coletiva.

“As pessoas que comandam a parte financeira do clube estão trabalhando muito. Nós conseguimos quitar os salários de quase 90% do pessoal operacional nesta semana, na terça-feira”, declarou.

Em seguida, disse que foi feito um acordo com parte do elenco celeste para o pagamento dos honorários.

“Pagamos a maioria dos atletas. Inclusive, os líderes tiveram uma reunião comigo, e eu solicitei a eles, que possuem os maiores salários, que deixassem de receber nessa primeira leva para que todos os funcionários do clube recebessem, e isso aconteceu. O clima de trabalho se torna muito melhor, muito mais fácil. A cobrança também é facilitada com esses pagamentos”, afirmou.

Ele aproveitou a deixa para fazer um apelo à torcida. “Precisamos mesmo é do nosso torcedor, do cruzeirense de verdade, que apoia incondicionalmente, na vitória e na derrota, na alegria e na tristeza. Vamos precisar ainda mais do sócio-torcedor, do sócio-diamante, de quem esteve sempre com a gente. Temos uma situação financeira ruim, mas que pode ser sanada ao longo do tempo”, disse.