Um dos principais assuntos da entrevista concedida por Rodrigo Caetano, nesta terça-feira (13), na Cidade do Galo, foi o técnico Cuca, alvo de críticas de grande parte da Massa, principalmente após a derrota para o Cruzeiro, no domingo (11). Em vários momentos da coletiva, o diretor de Futebol reiterou o apoio da cúpula alvinegra ao treinador.

Inclusive, ao ser indagado se o comandante da equipe não estaria totalmente focado no trabalho, por conta da situação envolvendo a mãe, a dona Nilde, que luta contra a Covid-19, Caetano pediu respeito ao profissional e ao ser humano Cuca, ressaltando que ele está, sim, totalmente empenhado em levar o Atlético a grandes resultados e conquistas.

“Uma coisa são problemas pessoais que temos, uns mais graves que outros. Uma coisa é o caso da mãe dele, que apresenta melhora, e o clube e todos próximos a ele estão sempre dando o apoio que precisa. Outra coisa é fazer essa relação ao trabalho dele. (Cuca é) extremamente dedicado ao que faz, vive o Atlético 24 horas do dia. Separemos as coisas. É perigoso falar isso, de explicar o insucesso no clássico com o momento que ele vive, que não é segredo para ninguém”, afirmou.

Tanto é que, depois do revés para a Raposa, a diretoria alvinegra e o técnico passaram mais de duas horas traçando o planejamento para os próximos jogos do time, como relata Caetano.

“Ele está totalmente envolvido. Em momento algum tirou o foco daqui. E na minha opinião, deve ser exaltado por conta disso, por ter aceitado o convite do Galo, de estar à frente desse grande clube. Numa ligação apenas ele já estava disposto a vir. São coisas que não confundem a cabeça dele”, observou o dirigente.

O Atlético tem como próximo adversário o Boa Esporte, no domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. Já na quarta-feira (21), às 19h, estreia na Libertadores diante do La Guaira, da Venezuela, em Caracas, pelo grupo H.

Leia Mais:

Aniversariante desta quarta-feira, Guilherme Arana espera ver evolução do Atlético na temporada

Viagem, protocolos, delegação: a programação do Galo para a estreia na Libertadores

Atlético lança o projeto #GaloSolidário e convida todas as torcidas a participarem da campanha