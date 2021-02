O volante Matheus Barbosa está próximo de acertar com o Cruzeiro para a próxima temporada.

Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (10), o Executivo de Futebol do Avaí - detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador - Marco Aurélio Cunha reforçou o que havia dito ao Hoje em Dia, e indicou a proximidade do acerto entre as partes.

“A nossa intenção era que ele permanecesse, mas a ideia dele é ir para o Cruzeiro, por questões salariais. A gente não prejudica a vida de ninguém. Estamos tentando ver que situação pode ser boa para o Avaí. Nenhuma é boa, mas pode ser menos ruim. A gente tinha o interesse que ele ficasse, mas obviamente quando uma proposta vem além de nossas possibilidades a gente tem que olhar o lado do atleta, até certo ponto”, disse Cunha.

Apesar de indicar a iminência de um acordo com o Cruzeiro, Marco Aurélio Cunha destacou que as tratativas ainda estão em andamento.

“O Cruzeiro, que é um parceiro nosso, embora adversário do Avaí, vamos tentar fazer uma composição que seja razoável. Existe esse interesse, a negociação não está consumada, apenas porque temos que acertar minimamente o que possa ser bom para o Avaí”.

Aos 26 anos, Matheus Barbosa foi cedido ao Cuiabá para a disputa da última Série B. Acionado em 25 jogos no torneio, o volante foi peça importante na campanha que levou o Dourado à quarta posição, e garantiu o acesso à Série A.

Formado nas divisões de base do Grêmio, Barbosa passou ainda por ABC-RN, Botafogo-SP, América-RN, Paulista-SP e Atlético Tubarão-SC, antes de chegar ao Avaí, clube que com quem tem contrato até o fim de 2021.