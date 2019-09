Sem jogos nesta semana por conta da disputa da repescagem da Copa Davis, o sérvio Novak Djokovic se manteve na liderança do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e com isso obteve mais um feito em sua carreira profissional. O tenista deixou para trás o norte-americano Jimmy Connors e se tornou isoladamente o quarto maior número 1 do mundo, agora com 269 semanas na ponta.



Djokovic já está de olho no terceiro colocado, o checo naturalizado norte-americano Ivan Lendl, que será alcançado na próxima atualização já que o sérvio tem a liderança garantida até a semana de 7 de outubro, quando defenderá 1.000 pontos do título conquistado no Masters 1000 de Xangai, na China, no ano passado. Assim, o sérvio não terá problemas em alcançar as 272 semanas e se isolar na terceira posição entre os maiores número 1 da história.



O problema para Djokovic se manter na ponta e tentar diminuir a diferença para o suíço Roger Federer, líder com 310 semanas, e o norte-americano Pete Sampras, segundo com 286, é a proximidade do espanhol Rafael Nadal na lista. O atual número 2 do mundo está apenas 640 pontos atrás e não defende mais ponto algum até o final desta temporada, contra 2.600 do sérvio, que além do título no Masters 1000 de Xangai vai defender também os vices no ATP Finals e no Masters 1000 de Paris.



Entre os brasileiros, Thiago Monteiro - que ajudou o País a vencer Barbados para poder disputar a fase eliminatória do Grupo Mundial em 2020 - caiu duas colocações e agora está em 103.º lugar na ATP. O segundo da lista é João Menezes, que acabou perdendo oito lugares nesta semana e deixou o Top 200, caindo para o 202.º posto.



FEMININO - Mesmo com a realização de três competições nesta semana, a atualização do ranking da WTA não teve qualquer alteração entre as 20 primeiras colocadas. A liderança segue com a australiana Ashleigh Barty, que é seguida de perto (apenas 86 pontos de vantagem) pela checa Karolina Pliskova, campeã do Torneio de Zhengzhou, disputado em quadras rápidas na China.



Mesmo sem jogar há mais de um mês por conta de uma suspensão provisória por doping, a brasileira Beatriz Haddad Maia segue como a número 1 do País e nesta semana ganhou uma colocação, subindo para o 99.º lugar.



Confira o ranking da ATP:



1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.865 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.225

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130

4.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.235

5.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.575

6.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.095

7.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.420

8.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.375

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.810

10.º - Roberto Bautista (ESP) - 2.575

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.475

12.º - Gaël Monfils (FRA) - 2.455

13.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.245

14.º - David Goffin (BEL) - 2.055

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.025

16.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.995

17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.895

18.º - Kevin Anderson (AFS) - 1.870

19.º - Stan Wawrinka (SUI) - 1.805

20.º - John Isner (EUA) - 1.805

103.º - Thiago Monteiro (BRA) - 549

202.º - João Menezes (BRA) - 241

224.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 216

312.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 129

334.º - Thiago Wild (BRA) - 120



Confira o ranking da WTA:



1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.501 pontos

2.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.415

3.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.131

4.ª - Naomi Osaka (JAP) - 4.846

5.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.835

6.ª - Simona Halep (ROM) - 4.803

7.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.326

8.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.325

9.ª - Serena Williams (EUA) - 3.935

10.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.738

11.ª - Johanna Konta (GBR) - 3.115

12.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.893

13.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 2.785

14.ª - Sloane Stephens (EUA) - 2.769

15.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.750

16.ª - Madison Keys (EUA) - 2.727

17.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.597

18.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.517

19.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.500

20.ª - Sofia Kenin (EUA) - 2.450

99.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 609

222.ª - Gabriela Cé (BRA) - 260

357.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 134