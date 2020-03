Era apenas mais um dia comum na vida da atleticana Clerinda Fonseca, de 41 anos. Após tomar um ônibus na Região de Venda Nova, onde mora, até o Buritis, bairro onde faz um bico de diarista, ela viu uma dor de cabeça se transformar em alegria jamais imaginada. Tudo por causa de uma tatuagem que fez quando tinha apenas 10 anos.

Quando se dirigia ao trabalho nesta segunda-feira (9), ela foi fotografada por um usuário da mesma linha que viu em suas costas uma tatuagem bem simplória do clube de coração. O escudo do Atlético, bem precário, e o escrito "Galo", logo abaixo, ganharam as redes sociais e fizeram com que o telefone de Clerinda não parasse de tocar um minuto sequer desde então.

O ônibus em que ela estava acabou estragando no meio de caminho. Obrigada a descer e tomar um outro até chegar à empresa de bordados, ela não imaginava que, mais tarde, iria de anônima à "pessoa mais procurada da cidade". O motivo? A foto comoveu o tatuador Thiago Scap, que, de presente, ofereceu uma nova imagem nas costas da filha de Dona Adelaide e de Sr. Clemente.

"Eu fiz esta tatuagem quando era bem pequena ainda, tinha 10 anos. Foi até uma colega minha que fez. Ela estava começando a mexer com isso; não tinha nem a máquina de fazer. Ontem minha cunhada me ligou à noite e falou que eu estava bombando nas redes sociais. Depois veio meu sobrinho me chamando. Eu achava que era mentira", conta Clerinda ao Hoje em Dia.

"Fiquei mais surpresa ainda quando minha filha que mora lá em Portugal também apareceu falando que viu a foto na internet. Ela estava toda feliz. Disse que, apesar de ser aniversariante do mês, que o presente será meu. Nem consegui dormir direito esta noite pensando na tatuagem nova", acrescenta a torcedora que resolveu eternizar na pele o escudo para irritar o pai, cruzeirense.

Já em contato com Scap, a atleticana combinou que, na próxima segunda (16), estará no estúdio para tatuar a nova imagem em homenagem ao alvinegro.

“Quando você marca sua pele com algo, você tem que gostar realmente, principalmente se você não for tão adepto de tatuagens. Tatuagem hoje é um luxo, além da fila de espera, não é mais tão barato. Então, aquela foto, especificamente, me deu vontade de ajudar”, comenta Thiago.

Presente da vida

De origem humilde e filha dedicada, Clerinda largou o antigo serviço para cuidar dos pais, já idosos. Dona Adelaide, costureira profissional, sofreu um problema cardíaco e precisou abandonar as demandas; Sr. Clemente, que já não exerga e nem ouve mais, também passou a contar com a atenção especial; além dela, o casal tem outros 5 filhos.

Morando num barracão anexo à casa dos pais, a atleticana, mãe de dois filhos, mostra sorriso frouxo ao falar dos pais, mesmo com tantas dificuldades: "Eles cuidaram tanto de mim e dos meus irmãos na infância, então não custa nada retribuir tudo isso", diz.

Sem dinheiro para comprar uma camisa do clube de coração, ela foi até a vizinha quando a reportagem chegou em sua casa. Como o dinheiro é curto na família, ter o manto novinho em folha, infelizmente, pelo menos por enquanto, é sonho distante; assim como ir aos jogos.