Contratado no início da temporada com o objetivo principal de levar o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Conceição vem promovendo uma reformulação do elenco celeste.

Com o clube sem condição de fazer grandes investimentos no mercado, o treinador vem optando em encorpar o plantel com jogadores com quem já trabalhou em outras oportunidades. Especialmente no América, clube que dirigiu entre 2019 e 2020.

O primeiro deles chegou em fevereiro. Trata-se do atacante Felipe Augusto, indicado por Conceição no Coelho, no início da temporada passada.

Entretanto, Augusto disputou apenas um jogo sob o comando de Conceição no Alviverde, já que esse aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino ainda em janeiro de 2020.

No time celeste, por sua vez, o atacante foi bastante utilizado pelo técnico, sendo acionado em 13 jogos até o momento.

Joseph

Situação parecida viveu o zagueiro Joseph, que está perto de ser oficializado como novo jogador da Raposa.

O defensor, também utilizado na lateral-direita, teve a contratação aprovada a contratação pelo América, também em 2020, aprovada por Felipe Conceição.

Entretanto, com a repentina mudança no comando técnico do rival, o jogador não chegou a atuou sob o comando de Conceição no Coelho.

Flávio

Outro ex-americano que está perto de pintar na Toca da Raposa II é o volante Flávio.

O jogador deve chegar ao time celeste em uma troca envolvendo o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que iria para o Coelho.

A possibilidade da negociação foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia.

Revelado na base americana, o meio-campista foi utilizado 14 vezes por Felipe Conceição nos tempos de América, sendo o reserva imediato da dupla de volantes formada por Zé Ricardo e Juninho.

Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para reforçar o elenco para a disputa da Série B, o time celeste segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa II.

A estreia do Cruzeiro no Brasileiro está marcada para o dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju.