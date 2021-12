Última colocada, Chapecoense foi única equipe capaz de parar o Galo tanto no turno quanto no returno

A Chapecoense encerrou o Campeonato Brasileiro com a pior campanha da história dos Pontos Corridos. Foram apenas 15 pontos somados, superando o recorde negativo do América-RN, que havia somado 17 na edição de 2007. No entanto, o time catarinense conseguiu um feito: foi o único time a não perder para o campeão Atlético.

Nos duelos com o Galo no Brasileirão de 2021, a Chapecoense somou dois pontos. Na quinta rodada, as equipes empataram por 1 a 1 no Mineirão. O reencontro na Arena Condá, na 24ª rodada, terminou em 2 a 2.

A equipe alviverde foi uma das únicas duas que conseguiram pontuar em jogos contra o Atlético em Belo Horizonte. Jogando em casa, o Galo somou 91,2% dos pontos, com 17 vitórias, um empate (contra a Chape) e uma derrota.

O responsável pelo único revés do Galo no Mineirão foi o Fortaleza. Na primeira rodada, o Tricolor venceu por 2 a 1, no Gigante da Pampulha. Já na 20ª rodada, houve vitória alvinegra por 2 a 0, na Arena Castelão.

