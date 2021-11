Adversário do América neste sábado (13), às 18h30, no Independência, o Grêmio não poderá contar com Douglas Costa. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda e desfalca o time comandado por Vagner Mancini na partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

O anúncio foi feito pelo vice de futebol do Tricolor, Dênis Abrahão, nesta sexta-feira (12). Não há previsão para o retorno do avante aos gramados.

Outros atletas que seguem como dúvida para o jogo contra o América são os zagueiros Geromel e Kannemann, o volante Lucas Silva e o meia-atacante Alisson.

O América tem 41 pontos, em décimo lugar na classificação, enquanto o Grêmio, penúltimo colocado, soma 29.

