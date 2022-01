O volante Juninho Valoura e o lateral Eduardo testaram positivo para Covid-19. Eles já vinham cumprindo isolamento, por conta dos sintomas apresentados, seguindo o protocolo médico do América, e continuam fora dos treinamentos no CT Lanna Drumond.

O restante do elenco também passou por exames de detecção da Covid e da variante H3N2 Darwin da gripe.

Os jogadores que testaram negativo nesta quarta-feira (12) tiveram um dia focado em atividades físicas e alguns trabalhos com bola. Nesta quinta (13), haverá treino em dois períodos.

A estreia do Coelho na temporada será no dia 26 deste mês, diante da Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

