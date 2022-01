A transmissão das duas próximas temporadas do Campeonato Mineiro ficará por conta da emissora Rede Globo. Jogos de América, Atlético e Cruzeiro serão transmitidos exclusivamente nos canais TV Globo, SporTV e Premiere. A exceção fica por conta das partidas em que a Raposa for mandante em 2022.

Serão mais de 25 duelos transmitidos em um desses canais da Globo.

Além do Mineiro, o Globo firmou acordo com as Federações Gaúcha, Paulista e Pernambucana, além de exibir competições nacionais, como Campeonato Brasileiro Séries A e B e Copa do Brasil.

