O fenômeno de vendas que se tornou o "Manto da Massa", camisa desenhada pelo torcedor Flávio Markiewicz, causa espanto pelos números, cada hora mais expressivos. Na manhã desta terça-feira (16), o Atlético anunciou que alcançará a marca das 60 mil peças comercializadas; isso, inclusive, representa quase um Mineirão lotado. O Gigante da Pampulha, atualmente, tem capacidade para receber 62 espectadores. Ah! E se o parâmentro por a Arena Independência, já são quase três delas.

Até o momento, o alvinegro arrecadou cerca de R$ 10 milhões. Para se ter ideia, de maio a dezembro do ano passado, o clube vendeu 102 mil peças (não só camisas). Em quatro dias, chega à metade, apenas com a obra-prima de Markiewicz. De acordo com o presidente Sérgio Sette Câmara, a projeção é de que o Galo fique com 30% a 40% do valor total.