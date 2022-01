Poupado na primeira rodada do Estadual, Nacho Fernández foi titular do Atlético diante do Tombense

Depois da estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, com empate diante do Villa Nova, “El Turco” Mohamed afirmou que planejava dar oportunidades a diversos jogadores. A intenção seria equilibrar a minutagem do elenco para, em três semanas, definir os titulares. A promessa não ficou só no discurso. Neste sábado (29), o treinador mudou toda a equipe para o duelo com o Tombense e, assim, já testou 25 jogadores em apenas dois jogos na temporada 2022.

Diante do Tombense, “El Turco” colocou em campo jogadores que haviam sido titulares na última temporada e usou sete atletas que não tinham nem ficado no banco de reservas no empate com o Villa Nova: Everson, Mariano, Nathan Silva, Réver, Guilherme Arana, Jair, Nacho e Hulk.

Além deles, o comandante do Galo deu chance a Calebe, que não havia entrado em campo na estreia do Estadual. O meia correspondeu e marcou um gol de letra contra o Tombense.

Nos minutos finais, “El Turco” ainda deu oportunidade para o volante Neto ter os seus primeiros minutos nesta temporada.

Em contrapartida, três jogadores que foram titulares na primeira partida da temporada não foram relacionados desta vez: Dodô, Tchê Tchê e Fábio Gomes.

Quem ainda não jogou?

Cinco atletas ainda não puderam jogar com “El Turco”. Godín e Vargas estão com as seleções de Uruguai e Chile, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já Allan, Keno e Sávio tiveram Covid-19 e desfalcaram a pré-temporada atleticana.

Outros cinco jogadores do elenco profissional também aguardam uma chance: os goleiros Mateus Mendes e Gabriel Delfim, o zagueiro Micael, o meia Rubens e o atacante Luiz Filipe. Todos eles foram revelados nas categorias de base do Galo.

Luiz Filipe esteve envolvido numa negociação com Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a oferta do clube árabe não chegou aos valores e condições pretendidos pelo Galo. Assim, ele retornou à pré-temporada sob orientação de “El Turco” Mohamed.

Os 25 jogadores que já entraram em campo pelo Atlético em 2022:

Goleiros: Everson e Rafael

Laterais-direitos: Mariano e Guga

Zagueiros: Nathan Silva, Réver, Igor Rabello e Vitor Mendes

Laterais-esquerdos: Guilherme Arana e Dodô

Meio-campistas: Jair, Nacho, Zaracho, Tchê Tchê, Guilherme Castilho, Calebe, Dylan Borrero e Neto

Atacantes: Hulk, Ademir, Sasha, Savarino, Fábio Gomes, Echaporã e Felipe Felício

Leia mais:

Com titulares, Atlético supera o Tombense em primeira vitória sob o comando de 'El Turco'