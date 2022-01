O novo técnico do Atlético, Antonio Mohamed, estreou no comando do time nessa quarta-feira (26), contra o Villa Nova, em Nova Lima, com empate por 1 a 1. Após a partida, o técnico destacou que pretende utilizar o Campeonato Mineiro como parte da pré-temporada e revelou que, em três semanas, determinará a equipe titular.

"É um torneio muito longo, com muitos jogos. Usaremos como uma preparação, como se fosse a pré-temporada. Estaremos em comunicação com os atletas para verificar o cansaço de cada um. Esperamos em três semanas poder ter todos com a mesma minutagem e determinar a equipe titular”, explicou “El Turco”.

Ao fim das três semanas mencionadas, o Galo tem uma decisão como compromisso: a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 20 de fevereiro. Esta será a primeira partida de âmbito nacional do novo técnico.

Mohamed foi anunciado oficialmente no dia 13 de janeiro e chegou à Cidade do Galo para a pré-temporada que começou no dia 17. Entre exames, testes, avaliações e treinos, o treinador teve nove dias antes do primeiro jogo do Campeonato Mineiro para preparar o time.

A segunda rodada do Mineiro para o Atlético será no sábado (29), contra o Tombense, às 16h30, no Independência.

