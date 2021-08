O atacante Thiago foi o herói da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Náutico, nesta terça-feira (17), no estádio dos Aflitos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Acionado aos 35 minutos do segundo tempo, o jovem centroavante de 20 anos aproveitou rebote do goleiro Jefferson, em cobrança de falta de Eduardo Brock, e balançou as redes dois minutos depois, em seu primeiro toque na bola.

Além de garantir o triunfo da Raposa, o tento encerrou um jejum de 33 jogos do atacante sem marcar gols. A última bola na rede de Thiago pelo time principal azul havia sido no dia 26 de julho de 2020, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

Após o confronto no Recife, o centroavante comemorou os três pontos obtidos sobre o Timbu.

"Quero agradecer a Deus, à minha família, aos amigos e aos companheiros por terem acreditado no meu trabalho. O grupo está de parabéns. O grupo não é feito de um jogador, mas de todos; todo mundo está de parabéns. Vínhamos de três (dois) jogos brigando pela vitória, mas sempre saindo com o empate, mas graças a Deus, hoje graças pude sair do banco e ajudar meus companheiros”, disse o jogador, ao canal SporTV.

Alçado à equipe principal da Raposa no início de 2020, Thiago soma 40 jogos, sendo 13 nesta temporada, e quatro gols com a camisa estrelada.

Na 14ª colocação, com 21 pontos, o Cruzeiro volta a campo já nesta sexta-feira (20), para receber o Confiança, às 21h30, no Mineirão, na abertura do returno da Série B.

