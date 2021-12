Hulk marcou 36 gols em 2021 e foi artilheiro tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil

Uma década depois de marcar 36 gols pelo Porto em jogos oficiais, Hulk repetiu a quantidade de bolas na rede da segunda melhor temporada de sua carreira. Com a camisa do Atlético, o atacante ainda encerrou 2021 como o artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil e segundo maior goleador da Copa Libertadores, atrás apenas de Gabriel, do Flamengo.

Em toda a sua carreira, Hulk atingiu o maior número de gols numa única temporada em 2007, quando defendia o Tokyo Verdy. Naquele ano, ele marcou 37 vezes em jogos oficiais. Já em 2010/2011, o atacante fez 40 gols pelo Porto, mas quatro deles em amistosos.

Pelo Galo, ele ultrapassou os 400 gols em sua trajetória como atleta profissional. A marca de quatro centenas foi alcançada na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, em 28 de novembro.

Depois daquele jogo, o camisa 7 superou os goleiros adversários mais quatro vezes, totalizando 404 gols na carreira (veja a divisão de gols por clube abaixo).

Presença em 90% dos jogos

Aos 35 anos, Hulk encerrou sua primeira temporada no Atlético com participação em 68 dos 75 jogos disputados pela equipe. As cinco partidas em que ele não esteve em campo foram no Campeonato Mineiro.

No Brasileirão, ele ficou ausente uma vez por conjuntivite e outra por causa de um edema na coxa direita. Na última rodada, cumpriu suspensão por três cartões amarelos.

Confira as temporadas em que Hulk mais marcou gols:

37 gols pelo Tokyo Verdy-JAP em 2007

36 gols pelo Porto-POR em 2010/2011

36 gols pelo Atlético em 2021

30 gols pelo Shangai-CHN em 2007

26 gols pelo Consadole Sapporo-JAP em 2006

Confira quantos gols Hulk marcou por competição em 2021:

19 gols no Campeonato Brasileiro em 35 jogos

8 gols na Copa do Brasil em 10 jogos

7 gols na Libertadores em 13 jogos

2 gols no Campeonato Mineiro em 10 jogos

Confira a divisão de gols de Hulk na carreira:

Kawasaki Frontale: 3

Consadole Sapporo: 26

Tokyo Verdy: 45

Porto: 95

Zenit: 94

Shanghai: 93

Seleção Olímpica: 1

Seleção Brasileira: 11

Atlético: 36

