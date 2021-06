A derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Mineirão, na estreia no Campeonato Brasileiro, foi a última partida do Atlético antes de seis jogadores de seu plantel viajarem para servir as seleções de seus países (Alonso, Guga, Arana, Alan Franco, Vargas e Savarino), o que forçaria o time a mostrar a força de seu elenco – e tentar diminuir um pouco a má impressão deixada no revés para os cearenses.

E o mistão do Galo deu conta do recado nos dois duelos seguintes. Primeiro, fez valer o favoritismo e superou o Remo, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Baenão, por 2 a 0. Depois, bateu o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Série A. Uma sequência na qual alguns suplentes se destacaram, na busca por um espaço entre os titulares. Um deles, Zaracho.

A exemplo do que aconteceu no último confronto, quando iniciou jogando e deu o passe para o gol de Hulk em Pernambuco, o meia argentino pode estar entre os 11 principais nesta quinta-feira (10), às 19h, no embate de volta diante do Remo, no Mineirão.

Confiança

Zaracho tem o perfil de jogador polivalente que agrada a Cuca: o hermano já atuou pelo Galo como volante, meia e pelas pontas. Após sentir um pouco a questão da adaptação ao futebol brasileiro na última temporada, ele coleciona boas performances neste ano. No entanto, problemas de ordem física vêm impedindo uma sequência na equipe.

Exemplo disso se deu na Libertadores. Depois de anotar o gol do empate com o La Guaira, em 1 a 1, na Venezuela, na estreia alvinegra na competição, o argentino virou titular no meio-campo, jogando de forma mais defensiva, como volante, contra o América de Cali, no Mineirão. Porém, acabou se lesionando e viu Jair e Allan ganharem oportunidades no setor.

Ante o Sport, veio sua primeira assistência com a camisa alvinegra (dados do Galo Digital) e mais uma atuação positiva, o que ajuda Zaracho a seguir sua saga pela busca da titularidade novamente.

Confronto

Por ter vencido o Remo por 2 a 0 na ida, o Atlético pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil. Para este jogo, Cuca deve promover oportunidades a outros atletas que não vinham sendo tão utilizados no time titular.

Pelo clube mineiro, Zaracho soma 29 partidas, três gols e uma assistência

Confira as prováveis escalações neste link.