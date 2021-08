Uma das esperanças do torcedor do Cruzeiro para reação do time no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Wellington Nem deve voltar a iniciar jogando uma partida após um longo período.

Testado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no time titular durante os últimos treinamentos, Nem tem boas chances de ser titular no duelo com o Brusque, neste sábado (17), às 11h, no estádio Augusto Bauer, pela 16ª rodada do Brasileiro.

Caso seja confirmado no onze inicial, o atacante vai começar uma partida depois de 561 dias. A última vez em que saiu jogando foi no dia 26 de outubro de 2019. Na ocasião, ainda à serviço do Fluminense, Wellington foi titular no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram mais cinco jogos pelo Flu, dois pelo Fortaleza e mais cinco pela Raposa, sempre saindo do banco de reservas.

Já o último gol do atacante aconteceu em 10 de novembro de 2019, na vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1 sobre o Internacional, também pela Série A.

Caso Luxemburgo, que vai iniciar sua terceira passagem pelo Cruzeiro, neste sábado, opte em mandar a campo o time dos últimos treinamentos, Wellington Nem terá a companhia de Bruno José e Marcelo Moreno no ataque. O trio seria a aposta do comandante para quebrar um jejum dos azuis de nove jogos sem vitória na Série B.

Com 13 pontos, o time celeste é o 18ª colocado, com a mesma pontuação da Ponte Preta, primeira equipe fora do Z-4, e que leva vantagem sobre a Raposa no saldo de gols (-4 a -7).

