Oficializado como novo reforço do Atlético e com as malas prontas para Belo Horizonte, o meia Nacho Fernández fez uma reunião familiar em sua despedida da Argentina.

E o encontro contou uma decoração temática, presente no bolo e nos enfeites do local, fazendo referência ao Galo e aos seus ex-clubes: River Plate, Gimnasia y Esgrima e até o modesto Temperley, onde atuou por uma temporada. (Veja abaixo a ficha do jogador)

O registro foi publicado pelo portal argentino Nexogol.

👋🏽 En una reunión íntima y familiar, Nacho Fernández se despidió de sus afectos más cercanos antes de volar a Belo Horizonte para jugar en Atletico Mineiro ✈️🇧🇷



🎉 Los colores de #River formaron parte de la decoración. También estuvieron presentes #Gimnasia y #Temperley pic.twitter.com/qpk17elnWV — Nexogol (@nexogol) February 20, 2021

Reforço de peso

Peça fundamental do vitorioso time do River nos últimos anos, Nacho gerou um grande aporte financeiro do grupo de investidores que vem financiado as últimas contratações do alvinegro.

Para assinar com o meia até dezembro de 2023, o Atlético vai pagar 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões), pelos 70% dos direitos econômicos do jogador, que pertenciam ao River.

Esperado em BH neste domingo, Nacho Fernández é o terceiro reforço contratado pelo Galo para a próxima temporada. Antes do meia, o Alvinegro havia acertado com o experiente atacante Hulk, e com o lateral-esquerdo Dodô.

Ficha do Atleta

Nome: Ignacio Martín Fernández

Apelido: Nacho Fernández

Posição: Meia

Data de nascimento: 12/01/1990

Naturalidade: Buenos Aires (ARG)

Clubes

2010-2016: Gimnasia y Esgrima (ARG)

2011-2012: Temperley (ARG)

2016-2020: River Plate (ARG)

2021: ATLÉTICO

Títulos

2015-16, 2016-17 e 2018-19: Copa Argentina

2016: Recopa Sul-Americana

2018: Supercopa Argentina

2018: Copa Libertadores

2019: Recopa Sul-Americana