O Atlético contará com um Mineirão lotado neste sábado (20). Pouco mais de duas horas depois de iniciar a venda de ingressos para a partida contra o Juventude, o clube anunciou que os bilhetes estão esgotados.

Nesta quarta-feira, apenas os torcedores das categorias GNV Forte e Vingador e GNV Preto poderiam comprar ingressos. Para esses associados, era permitida a aquisição de um bilhete adicional.

As entradas mais baratas custaram R$ 59,50, para os sócios que pagam as maiores mensalidades do programa Galo na Veia.

Torcida do Atlético pode quebrar o próprio recorde de público em 2021

Recorde de público

Com os ingressos esgotados, há a expectativa de quebra de recorde de público. O Atlético estabeleceu sua maior marca no Novo Mineirão em clássico contra o América. Aquela vitória por 1 a 0 foi vista in loco por 60.142 pessoas.

Já a maior renda deste ano foi estabelecida na vitória sobre o Corinthians por 3 a 0. Os 58.714 ingressos vendidos para a partida contra o alvinegro paulista geraram uma arrecadação de R$ 2.956.425,80.

A maior renda do Galo no Novo Mineirão ainda é a final da Copa Libertadores de 2013. Na decisão contra o Olimpia, a venda de ingressos levou a R$ 14 milhões de arrecadação, sendo R$ 8,8 milhões líquidos.

Leia mais:

Quando o Atlético pode ser campeão brasileiro? Veja as contas para o título