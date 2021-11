Triunfo na Arena da Baixada levou o Atlético a 71 pontos e 22 vitórias no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, o Atlético chegou a 71 pontos e se aproximou ainda mais do título do Brasileirão de 2021. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o clube alvinegro levantar a taça é agora de 98,9%. A seis rodadas do fim, os atleticanos já fazem as contas para responder à pergunta: quando o Galo pode ser campeão brasileiro?

Pela pontuação dos concorrentes, o Atlético ainda não poderá confirmar o título na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, em que enfrentará o Juventude. Porém, o grito de campeão pode vir no compromisso seguinte, com quatro rodadas de antecedência. Essa possibilidade depende de vitórias atleticanas e tropeços flameguistas.

Na próxima terça-feira (23), o Galo enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque. Se vencer o Juventude no sábado e também o Alviverde paulista, o time comandado por Cuca chegará a 77 pontos e 24 vitórias.

Além dessas vitórias, para confirmar o título já na terça, o Atlético terá de torcer por resultados negativos do Flamengo. O Rubro-Negro terá três compromissos até lá: contra o Corinthians, no Rio de Janeiro, e diante de Internacional e Grêmio, em Porto Alegre.

Se somar cinco pontos (uma vitória e dois empates) ou menos nesses três jogos, o Flamengo não poderá superar mais o Atlético caso o time mineiro vença suas duas próximas partidas. Assim, o Galo comemoraria o título brasileiro no dia 23.

Nesse caso, o time de Renato Gaúcho poderia igualar os 77 pontos, mas com no máximo 23 vitórias, uma a menos que a equipe orientada por Cuca.

E se o Flamengo vencer todos os jogos?

Caso vença todos os seus sete jogos restantes no Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminará a competição com 81 pontos e 25 vitórias. Para superar essa pontuação, o Galo precisa somar mais 11 pontos. Ou seja, seriam necessários mais três triunfos e dois empates ou quatro triunfos.

Dessa forma, o Atlético poderia ser campeão em seu antepenúltimo jogo do Brasileirão, diante do Bahia, em 2 de dezembro. O título seria comemorado diante da torcida, no Mineirão, com duas rodadas de antecedência.

Os jogos restantes do Atlético no Campeonato Brasileiro:

20/11 (sábado), às 19h - Atlético x Juventude

23/11 (terça-feira), às 19h - Palmeiras x Atlético

28/11 (domingo), às 16h - Atlético x Fluminense

2/12 (quinta-feira), às 19h - Bahia x Atlético

5/12 (domingo), às 16h - Atlético x Red Bull Bragantino

9/12 (quinta-feira), às 21h30 - Grêmio x Atlético

