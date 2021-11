Com assistência de Keno e gol de Zaracho, Galo venceu o Athletico-PR e chegou a 71 pontos no Brasileirão

Ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, o Galo chegou a 71 pontos, abriu 11 de vantagem para o Flamengo e ficou ainda mais perto de celebrar o bicampeonato brasileiro, após 50 anos da primeiro conquista. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de título do Atlético é agora de 98,9%.

Segundo colocado, o Flamengo tem 0,98% de chances de conquistar o tricampeonato de forma consecutiva. Já para o Palmeiras, que tem 13 pontos a menos que o Galo, fica com 0,11%.

O Atlético pode confirmar o título brasileiro a partir da próxima terça-feira (23), quando enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque. Para isso, além de vencer o time paulista, precisa ganhar do Juventude neste sábado (20) e contar com resultados negativos do Flamengo.

Se o Rubro-Negro não tropeçar e vencer todos os jogos restantes, o Galo poderá confirmar o título em sua antepenúltima partida, diante do Bahia, em 2 de dezembro, no Mineirão.

Os jogos restantes do Atlético no Campeonato Brasileiro:

20/11 (sábado), às 19h - Atlético x Juventude

23/11 (terça-feira), às 19h - Palmeiras x Atlético

28/11 (domingo), às 16h - Atlético x Fluminense

2/12 (quinta-feira), às 19h - Bahia x Atlético

5/12 (domingo), às 16h - Atlético x Red Bull Bragantino

9/12 (quinta-feira), às 21h30 - Grêmio x Atlético

