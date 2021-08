Dos cinco gols marcados pelo Cruzeiro na terceira Era Vanderlei Luxemburgo, dois tiveram a assinatura de Giovanni. O meia admite que não vinha jogando bem antes da chegada de Luxa, mas acredita que a tendência é melhorar bastante daqui para frente, incluindo no duelo com o Náutico, nesta terça-feira (17), às 19h, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sempre me senti à vontade no Cruzeiro. Só que infelizmente não vinha conseguindo ter um bom futebol, reconheço. Com a chegada do professor Vanderlei, minha confiança aumentou bastante, e venho desempenhando muito bem minha função. Claro que sem meus companheiros não sou nada dentro de campo. Tenho que continuar a evoluir. Que a confiaça aumente, e possamos conseguir o objetivo maior", afirmou o armador.

O atleta acredita que a melhora também está condicionada a seu posicionamento em campo, na função de um "10".

"Uma posição que me agrada bastante, estou mais próximo do gol, tanto para finalizar como para o passe final, qualidades que tenho. Mas posso fazer outras funções tranquilamente. E quando tiver a oportunidade, tem que ser frio e calculista para sairmos com a vitória", ressaltou.

Resultados

Em termos de resultados, o Cruzeiro ainda não encaixou completamente com Luxemburgo no comando. Em três partidas, foram dois empates e uma vitória, aproveitamento de 55,5%. Para Giovanni, o setor ofensivo está devendo.

"Difícil falar, até pelo que criamos em campo. Enquanto isso, o adversário vai uma vez ao ataque e faz (o gol). Temos que colocar coisas boas na nossa cabeça, chegar e fazer o gol. Não podemos criar tantas jogadas e não fazer tantos gols. É focar na hora de colocar a bola na rede", comentou.