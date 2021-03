O Minas Tênis Clube estreou com derrota na segunda janela do Grupo D da Champions League das Américas, equivalente à Libertadores no basquete masculino. Neste domingo (7), os mineiros foram superados pelo Instituto de Córdoba (Argentina) por 84 a 81 na Arena Minas, em Belo Horizonte. Foi a segunda derrota dos brasileiros após três jogos.

O ginásio minastenista é a sede do segundo turno do grupo, que ainda tem o Flamengo. A primeira janela foi realizada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A próxima, entre os dias 24 e 26 de março, será disputada no ginásio Ángel Sandrin, na cidade argentina de Córdoba.

Os dois primeiros colocados da chave avançam ao mata-mata, que será disputado em sede que ainda será definida, entre os dias 8 e 13 de abril, em jogo único. O Minas lidera o Grupo D com três pontos, seguido por Instituto (dois) e Flamengo (um). As três equipes ainda dependem só de si para se classificarem.

O equilíbrio predominou no jogo deste domingo do começo ao fim. No primeiro quarto, o Minas apostou nos arremessos de três pontos (11 das 13 tentativas, com aproveitamento próximo de 50%), enquanto o Instituto conseguiu envolver a defesa brasileira e anotar cinco cestas (em sete arremessos) no garrafão, abrindo o segundo período com dois pontos de frente. A melhora nos passes e na definição das jogadas fez com que os mineiros tomassem a frente e fossem para o intervalo com um ponto de vantagem.

No terceiro período, o Minas ficou cerca de cinco minutos sem conseguir pontuar e o Instituto aproveitou, dominando as ações e abrindo 61 a 55 no placar. No último quarto, o cenário se inverteu, com os argentinos anotando somente três pontos nos quatro primeiros minutos e os brasileiros passando a frente a seis minutos do fim. Os times, então, passaram a se alternar na liderança.

Faltando dois minutos para o término, quando a vantagem mineira estavam em cinco pontos, o armador Santiago Scala, cestinha do jogo com 21 pontos, deu início à virada argentina ao acertar uma bola importante de três pontos. No lance final, o armador Luciano Parodi tentou um arremesso de três para igualar a partida e forçar a prorrogação, sem sucesso.

O Minas volta a quadra nesta terça-feira (9), às 17h40 (horário de Brasília), contra o Flamengo. O Instituto, por sua vez, será o adversário rubro-negro nesta segunda-feira (8), no mesmo horário. Vale lembrar que o duelo entre argentinos e flamenguistas pela primeira janela - que seria realizado no último dia 5 de fevereiro - foi adiado após o time de Córdoba registrar um surto de casos do novo coronavírus (covid-19) e ainda não foi remarcado.

