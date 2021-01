Em um jogo de poucas emoções, Cruzeiro e Náutico empataram em 0 a 0, neste domingo (24), no Independência, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O principal momento do jogo aconteceu logo aos seis minutos do primeiro tempo. O goleiro Fábio foi expulso, após tocar com a mão fora da área, quando o atacante Kieza tentava driblá-lo.

No primeiro momento, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não assinalou a infração, mas foi alertado pelo quarto árbitro, Gabriel Murta Barbosa, e decidiu aplicar o cartão vermelho ao camisa 1 do time celeste.

Mesmo com um jogador a mais no restante da partida, o Timbu não conseguiu furar o bloqueio da bem postada defesa celeste, e pouco ameaçou a meta defendida por Vitor Eudes.

Com o resultado, a Raposa, que já não tinha chances de acesso e de rebaixamento, chegou aos 48 pontos. Agora, ocupa a 12ª posição na classificação.

O Timbu, por sua vez, comemorou o resultado. O ponto somado no Horto livrou a equipe pernambucana de qualquer risco de rebaixamento.

Agora com 43 pontos, o time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos não pode mais ser alcançado pelo Figueirense, primeira equipe dentro do Z-4, com 39 pontos.

Na última rodada, que terá todos os jogos realizados na próxima sexta-feira (29), às 21h30, o Cruzeiro vai enfrentar o Paraná, no estádio Durival de Brito.

O Náutico, por sua vez, encerra a participação na Série B diante do CSA, no estádio dos Aflitos, no Independência.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 0 NÁUTICO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Giovanni (Welinton); Airton (Patrick Brey), Rafael Sóbis (Vitor Eudes) e William Pottker

Técnico: Felipão

NÁUTICO

Anderson; Hereda (Kevyn), Rafael Ribeiro, Camutanga e Bryan; Djavan (Jhonnatan), Rhaldney e Jean Carlos; Erick (Jorge Henrique), Vinícius (Dadá) e Kieza

Técnico: Hélio dos Anjos

MOTIVO: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

DATA: 24/1/21 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani, todos paulistas

CARTÕES AMARELOS: Airton, Adriano, William Pottker e Ramon (Cruzeiro); Kieza e Erick (Náutico)

CARTÃO VERMELHO: Fábio (Cruzeiro)

