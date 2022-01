Paulo Pezzolano, de 38 anos, é uruguaio e comandou três equipes até aqui em sua carreira como treinador

O Cruzeiro negocia com o uruguaio Paulo Pezzolano para comandar a equipe na temporada 2022. O treinador, que deixou o Pachuca, do México, em novembro, confirmou que conversa com a diretoria do clube celeste.

Pezzolano respondeu a mensagens de jornalistas e manifestou o desejo para que a negociação com o Cruzeiro possa chegar a um acerto. “Ainda não está fechado. Estamos falando. Deus queira que dê tudo certo”, disse.

O treinador uruguaio tem 38 anos e comandou três equipes em sua carreira até aqui. Em 2016, ele se tornou técnico do Montevideo City Torque, clube no qual encerrou a trajetória como jogador.

Entre janeiro de 2018 e novembro de 2019, ele esteve no Liverpool do Uruguai. Já entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, foi treinador do Pachuca, do México.

Paulo Pezzolano foi demitido de seu último clube depois de não ter alcançado os playoffs do Campeonato Mexicano.

Como jogador, ele teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2006, quando defendeu o Athletico-PR. No Furacão, foi companheiro de Paulo André, gestor do Cruzeiro desde que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima de Fuutebol (SAF) formada pela Raposa.

