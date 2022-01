Ronaldo assinou intenção de compra da SAF formada pelo Cruzeiro em 18 de dezembro

Depois de assinar a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo Cruzeiro, Ronaldo teria seu primeiro contato com torcedores do clube neste domingo (2), dia em que a Raposa celebra o seu aniversário de 101 anos. Entretanto, o ex-atacante testou positivo para Covid-19 e não poderá viajar paara Belo Horizonte.

De acordo com comunicado do clube, "Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social".

O Fenômeno participaria de uma live com sócios do Cruzeiro na manhã deste domingo. Às 16h30, será realizada uma missa de celebração do aniversário de 101 anos, na Igreja de São Sebastião.

O clube prometeu informar em breve qual será a nova programação para a chegada de Ronaldo a Belo Horizonte, assim como sua live com torcedores e coletiva de imprensa, que estava prevista para esta segunda-feira.

