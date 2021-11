Duelo entre o Cruzeiro e o Náutico no Mineirão marcou a aposentadoria do atacante Rafael Sóbis

A festa estava preparada. Mais de 60 mil pessoas compraram ingressos para ver o último jogo do Cruzeiro na temporada e se despedir do atacante Rafael Sóbis e do volante Ariel Cabral. O resultado, entretanto, foi frustrante. Em seu 18º empate na Série B, o time celeste ficou no 0 a 0 com o Náutico na noite desta quinta-feira (25).

Empurrado pela torcida, o Cruzeiro dominou completamente a partida, mas não conseguiu superar o goleiro Anderson. No primeiro tempo, os comandados por Vanderlei Luxemburgo finalizaram 14 vezes, contra quatro do time pernambucano.

Na etapa final, Luxemburgo acionou o banco de reservas e promoveu as entradas de Sóbis e Ariel Cabral. Ao entrar em campo, o camisa 10 foi ovacionado pela torcida. O jogo com o Náutico foi o último de sua carreira.

Já o volante argentino ainda não anunciou qual será seu destino. Ele encerrou sua passagem pelo Cruzeiro como o estrangeiro com mais partidas disputadas na história do clube. Foram 200 jogos, mesmo número da camisa que vestiu nesta quinta-feira.

Em sua participação de pouco mais de 15 minutos diante do Náutico, Ariel Cabral foi o responsável por duas grandes chances de gol da Raposa. De cabeça, ele acertou o travessão. No minuto seguinte, chutou rente à trave esquerda.

Aps 49, Vitor Roque, por pouco, não deu a vitória ao time celeste. Depois de cruzamento da esquerda, sozinho na pequena área, o atacante, de 16 anos, finalizou para fora.

Chegada

Enquanto se despedia de Sóbis e Ariel Cabral, o Cruzeiro dava as boas-vindas ao seu primeiro reforço para a temporada 2022. Anunciado oficialmente pelo clube, o zagueiro Maicon assistiu à partida de camisa celeste num dos camarotes do Mineirão.

Para registrar o contrato de Maicon, o Cruzeiro precisa encerrar o transfer ban. A punição foi aplicada pela Fifa por dívidas que totalizam R$ 13 milhões, referentes às contratações de Arrascaeta e Riascos, em 2015.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 0 NÁUTICO

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor (Felipe Augusto); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni (Rafael Sóbis); Wellington Nem (Vitor Roque), Marcelo Moreno (Ariel Cabral) e Claudinho (Dudu)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

NÁUTICO

Anderson; Hereda (Vinícius Vargas), Carlão, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Djavan, Trindade, Juninho Carpina, Thassio e Jacob Murillo (Giovanny); Álvaro (Paiva)

Técnico: Hélio dos Anjos

DATA: 25 de novembro de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro

VAR: Vinícius Furlan (SP)

CARTÃO AMARELO: Dudu (Cruzeiro); Vinícius Vargas, Júnior Tavares, Matheus Trindade, Carlão e Giovanny (Náutico)