Não foram somente os torcedores do Cruzeiro que prestaram homenagens a Fábio, cujo ciclo na Toca foi encerrado nessa quarta-feira (5). Ex-colega de time, o atacante Rafael Sóbis publicou um stories no Instagram, exaltando o goleiro. “o maior de todos com toda certeza!”, escreveu o avante.

A mensagem veio junto com uma imagem da última partida do “Tio Sóbis” pelos celestes, o empate sem gols com o Náutico, no Mineirão, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 25 de novembro de 2021.

O arqueiro respondeu ao comentário de Sóbis, ressaltando que, por conta da decisão da diretoria cruzeirense dessa quarta-feira, aquele confronto com o Timbu foi também o último dele pela equipe mineira. “É, irmão, esse dia foi nossa despedida”, escreveu o camisa 1. O duelo também representou o fim da trajetória do volante Ariel Cabral pela Raposa.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (6), o clube disse que esperava um desfecho diferente. “A proposta era de que Fábio pudesse, em campo, ao longo do Campeonato Mineiro, se despedir da torcida, como ele e a própria torcida merecem. Inclusive, o Cruzeiro segue aberto para que inúmeras homenagens extracampo aconteçam”, informou.

O vínculo de Fábio com a agremiação iria até o fim deste ano, e existia possibilidade de o goleiro chegar à marca de mil jogos pela equipe. O agora ex-capitão é o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Raposa na história, com 976 partidas disputadas.

Em sua trajetória pelo clube, foi campeão do Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), do Brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2000, 2017 e 2018).

