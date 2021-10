Goleada sobre Fortaleza diminui pressão no Atlético e deixa Cuca confrotável para preservar jogadores

O Campeonato Brasileiro chega ao seu último terço com a disputa pelo título restrita a duas equipes. Enquanto o Atlético lidera a competição desde a 15ª rodada, o Flamengo se consolida como único time capaz de persegui-lo. A menos de dez dias de os dois times realizarem o confronto direto pela taça, o Galo encara um cenário mais favorável do que o de seu rival.

Com a goleada sobre o Fortaleza por 4 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético pôde se reabilitar da derrota para o Atlético-GO no Brasileirão e ainda vislumbrar uma semana mais tranquila antes de encarar o Flamengo no Maracanã.

Neste domingo (24), o time comandado por Cuca entra em campo diante do Cuiabá, no Mineirão, com a autoestima elevada pela goleada sobre o Tricolor. E de quebra, o treinador ainda tem uma situação confortável para poupar jogadores na quarta-feira (27), quando o Galo defenderá a larga vantagem aberta no duelo com o Fortaleza na Copa do Brasil.

Já o Flamengo tem uma missão mais complexa para se manter vivo na briga pelos títulos nacionais. Neste sábado (23), a equipe de Renato Gaúcho faz o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Quatro dias depois, será a vez de o Rubro-Negro enfrentar o Athletico-PR na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Como o primeiro jogo, em Curitiba, terminou empatado em 2 a 2, é improvável que Renato poupe jogadores antes da partida contra o Atlético.

Certo é que os atleticanos vão torcer por um tropeço do rival no Fla-Flu deste sábado, para que possam enfrentar o Cuiabá no domingo com um cenário ainda mais favorável. Neste momento, a vantagem alvinegra na liderança do Brasileirão é de dez pontos. Como o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético, é possível que seja reduzida para quatro.

A sequência de jogos de Atlético e Flamengo:

Sábado (23)

Fluminense x Flamengo, às 19h - Campeonato Brasileiro

Domingo (24)

Atlético x Cuiabá, às 16h - Campeonato Brasileiro

Quarta-feira (27)

Fortaleza x Atlético, às 21h30 - Copa do Brasil

Flamengo x Athletico-PR, às 21h30 - Copa do Brasil

Sábado (30)

Flamengo x Atlético, às 19h - Campeonato Brasileiro

