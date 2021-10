Atlético goleou o Fortaleza por 4 a 0 e ficou muito próximo de assegurar vaga na final da Copa do Brasil

Com a goleada sobre o Fortaleza por 4 a 0, no Mineirão, o Atlético ficou muito próximo de se classificar para a final da Copa do Brasil. Os resultados ao longo da última década mostram que é improvável que o Galo sofra uma virada histórica e seja eliminado na próxima quarta-feira (27). Afinal, o time alvinegro está há quase dez anos sem perder por um placar que daria a vaga ao Tricolor no tempo normal.

Para eliminar o time mineiro sem depender de pênaltis, o Fortaleza precisa vencer por cinco ou mais gols de vantagem. A última vez que o Atlético perdeu por essa diferença foi em 4 de dezembro de 2011, quando foi goleado pelo Cruzeiro por 6 a 1, na Arena do Jacaré, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Desde então, a equipe alvinegra não perdeu nenhuma partida por cinco gols de diferença. Os maiores reveses foram por quatro tentos de vantagem para os adversários, o que pode não ser suficiente para o Fortaleza na próxima quarta-feira, uma vez que, assim, a decisão da vaga seria em disputa de pênaltis.

Última derrota por quatro gols

A última derrota atleticana por quatro gols de diferença foi em 16 de setembro de 2015, diante do Santos. Na Vila Belmiro, o Peixe ganhou por 4 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, embora tenha sofrido aquela goleada, o Galo encerrou aquele Campeonato Brasileiro como vice-campeão.

Na atual temporada, o time comandado por Cuca perdeu sete vezes, sendo seis delas por um gol de diferença. A única derrota por diferença maior foi por 2 a 0, também contra o Santos, na Vila Belmiro, em jogo válido pelo Brasileirão.

