Vitória do Atlético sobre o Fortaleza, na semifinal da Copa do Brasil, teve mais de 18.600 torcedores

A goleada do Atlético sobre o Fortaleza, por 4 a 0, na noite dessa quarta-feira (20), registrou o maior público em jogos do time alvinegro no Mineirão desde a reabertura dos estádios em meio à pandemia de Covid-19. O triunfo na semifinal da Copa do Brasil foi visto in loco por 18.642 pessoas.

O jogo contra o Fortaleza foi o primeiro do Galo em casa desde que houve aumento da limitação de público de 30% para 40% da capacidade dos estádios em Belo Horizonte. Ainda com o protocolo anterior, o empate com o Palmeiras, por 1 a 1, na Libertadores, contou com 18.350 pessoas no Mineirão.

A renda do jogo contra o Palmeiras segue sendo a maior em jogos do Atlético como mandante em 2021. A venda de ingressos naquela partida rendeu R$ 3.837.046,00. Já na goleada sobre o Fortaleza, a renda registrada foi de R$ 2.079.425,00.

Nessa quarta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que os próximos jogos de futebol na cidade poderão receber torcedores até 50% da capacidade dos estádios.

Públicos em jogos do Galo no Mineirão em 2021:

Atlético 3 x 0 River Plate: 17.030 pagantes

Atlético 1 x 1 Palmeiras: 18.350 pagantes

Atlético 1 x 0 Inter: 7.166 pagantes

Atlético 3 x 1 Ceará: 10.265 pagantes

Atlético 3 x 1 Santos: 16.514 pagantes

Atlético 4 x 0 Fortaleza: 18.642 pagantes

