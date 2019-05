Embalado por três vitórias consecutivas e sem sofrer gols nessas partidas, o Corinthians visita o Deportivo Lara nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), em Cabudare, na Venezuela, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.



A equipe comandada por Fábio Carille venceu o jogo de ida por 2 a 0 e avança à próxima fase até mesmo com derrota por um gol de diferença. Além de bater os venezuelanos, a equipe acumula triunfos sobre o Athletico-PR (2 a 0) e o São Paulo (1 a 0), ambos pelo Campeonato Brasileiro.



O time também guarda boas recordações da única vez que atuou na casa do rival venezuelano. No ano passado, pela primeira fase da Copa Libertadores, o Corinthians venceu o adversário por 7 a 2. Apesar do histórico e da fragilidade do Deportivo Lara demonstrada no jogo de ida, Carille deu a entender que não deverá poupar os titulares no jogo desta quinta-feira.



"Como técnico do Corinthians você tem que estar motivado a disputar todas as competições. Estamos em três no momento, o próximo compromisso é pela Sul-Americana e, independentemente de não termos esse título ainda, não nos faz pensar diferente dos outros campeonatos", disse.



O treinador afirmou que todos os jogadores estão "recuperados" fisicamente e "prontos para a decisão". A exceção é o volante Ramiro, vetado da viagem por causa de um desconforto na coxa direita. Sem ele e sem Pedrinho e Mateus Vital, convocados para a seleção olímpica, o treinador deverá colocar Vagner Love aberto pela direita e promover a volta de Gustavo ao time titular.