O ano de 2019 trouxe mudanças no Total Kart / Hoje em Dia. Maior e ainda mais organizado, o Campeonato trouxe melhorias administrativas e esportivas que visaram deixar as disputas ainda mais emocionantes e justas. Contudo, este não é o foco deste texto, mas sim o crescimento do Campeonato NA PISTA.

Cinquenta pilotos largaram conosco em algum momento este ano. Para a prova final, são 24 inscritos para a Categoria Hoje em Dia e outros 23 são esperados para a Categoria Cirúrgica Shopping. Números expressivos e que tendem a aumentar (torcemos para isso!).

E não é só uma questão de quantidade; qualidade também foi marcante: ambas as categorias ainda estão com o título por decidir na última etapa, disputada neste sábado (7), no Kartódromo RBC Racing, em um formato especial de 40 minutos de duração, uma parada obrigatória nos boxes e muita emoção programada para a tarde potencialmente chuvosa (será?) de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao que interessa!

A Categoria Cirúrgica Shopping dá início aos trabalhos às 14h15. O destaque para a prova é o número de pilotos que, matematicamente, podem levar o título de Campeão. Ricardo Silva é o piloto a ser batido. Com 131 pontos somados na tabela classificatória (considerados os descartes e demais variáveis), Silva chega à etapa final como o favorito ao título. Se ganhar, ainda que não faça a volta mais rápida da prova, Ricardo Silva é campeão independentemente do resultado dos seus adversários ao título. Por falar neles, Wilson Cristofani (129 pontos), em excelente forma, também depende apenas de si mesmo para faturar o caneco. Porém, Cristofani precisa ganhar e virar mais rápido que todos para não depender do resultado de Ricardo Silva. Lucas Matias e Bruno Wilke, empatados com 126 pontos, também têm chances matemáticas de título, porém, dependem de uma combinação de resultados.

A categoria Hoje em Dia, que tem dois gigantes correndo pelo título, vai para a pista às 15h. Carlo Tenáglia (140 pontos) e Alexandre Araújo (134 pontos) se sobressaíram entre pilotos de ponta, cuja distância entre si foi tão pequena que, dificilmente, uma etapa se encerrou com um deles tomando volta do líder. Um ano para tirar o chapéu para todos os participantes, especialmente para os concorrentes ao título. Para Araújo, apenas a vitória somada da volta mais rápida da prova interessa. Uma missão complicada, mas, nada impossível para o piloto que subiu ao lugar mais alto do pódio mais vezes do que qualquer um este ano (três vezes só na fase pós-seletiva) e ainda levou o ponto adicional pela volta rápida um três oportunidades. Na mesma medida, Tenáglia tem que chegar à frente do seu adversário se quiser faturar o título.

Para fechar o ano com chave de ouro, os títulos sendo decididos na etapa final, a qual vai proporcionar momentos de confraternização e amizade na Festa de Encerramento do Total Kart / Hoje em Dia, celebrada no espaço de convivência do Kartódromo.

Com todos os direitos reservados: "Haja coração!"

O kartódromo fica na Rodovia MG-424 – Km 3, s/n - Vespasiano. A entrada é franca; venha e traga toda a família. Mais informações em www.totalkart.com.br.

