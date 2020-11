A campanha invicta do América nesta Copa do Brasil (cinco triunfos e quatro empates) é motivo de alegria para um torcedor muito especial. Cria da base do Coelho, o atacante Richarlison, que hoje defende o Everton (ING), comemorou o triunfo alviverde em cima do Internacional, por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), no Beira-Rio.

Por meio de suas redes sociais, o avante da Seleção Brasileira escreveu que “"O Lisca é um monstro" e usou a hashtag #avanteamérica.

Após uma passagem pelo América, tanto na base quanto no profissional, Richarlison vestiu a camisa do Fluminense de 2016 a 2017 e do Watford de 2017 a 2018, antes de defender o Everton, a partir de meados de 2018.