O Cruzeiro ambiciona ter Alexandre Pássaro, ex-Vasco e São Paulo, como novo diretor de futebol do clube. A informação foi adiantada pela ESPN e confirmada pelo Hoje em Dia neste sábado (25).

Ele preencheria a lacuna deixada por Alexandre Mattos, enquanto Paulo André seria outro executivo do futebol da Era Ronaldo.

Pássaro, de 31 anos, atuou como gerente de futebol do São Paulo de 2017 a 2020. Depois, se tornou diretor do Vasco, onde permaneceu até novembro de 2021.

No Gigante da Colina, não teve sucesso. Com Pássaro como responsável direto na montagem do elenco vascaíno, o clube carioca não conseguiu o acesso à Série A, assim como o Cruzeiro.

Sem convite

Embora nos bastidores do clube mineiro, as tratativas estejam ocorrendo, Alexandre Pássaro, por meio de sua assessoria, nega ter recebido convite da cúpula da Raposa até o momento.

Caso seja confirmado como novo diretor celeste, ele vai reencontrar Vanderlei Luxemburgo. Quando chegou ao Vasco no início do ano, o dirigente teve papel crucial para a demissão do treinador.

