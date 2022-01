O ano mais glorioso do Atlético teve fim, e a expectativa é a de que mais frutos sejam colhidos em 2022. Com um elenco formado e, de certa forma, sólido, o Galo chega para a próxima temporada sonhando alto e participando de cinco competições

Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil são as competições nas quais o time alvinegro está confirmado e, por isso, o próximo ano chegará com uma agenda cheia para o time.

Mas, antes disso começar, o clube ainda deve anunciar o novo técnico. Com o pedido de demissão de Cuca, que alegou ter problemas familiares a serem resolvidos, o Atlético precisa correr atrás de um treinador que dê continuidade ao projeto implantado pelos “4 R’s” (Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rafael Menin e Rubens Menin) em 2020.

Até o momento, o principal nome para assumir o cargo é do português Jorge Jesus, ex-treinador do Benfica e que já comando o Flamengo em 2019.

Sobre o elenco do Galo, até agora, a expectativa é de que a maioria permaneça, e alguns atletas sejam emprestados. Nomes como Hyoran e Nathan já apareceram vinculados a possíveis empréstimos.

Novos reforços deverão chegar, dentro do orçamento do próximo ano, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Atlético, no dia 21 de dezembro; R$ 40 milhões serão destinados à compra de novos jogadores.

