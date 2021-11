O domingo (28) certamente estará marcado na memória do pequeno Davi Renan. Morador de Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas, o adolescente de 11 anos viajou quase 160 km para acompanhar o Galo pela primeira vez no estádio.

O debute do jovem atleticano é no duelo do Alvinegro com o Fluminense, neste domingo (28), às 16h, no Gigante da Pampulha.

Ao lado dos primos Raul e Gabriela, além de um tio, Davi veio devidamente caracterizado para sua estreia no principal palco do futebol mineiro: uniformizado e com um boneco do atacante Hulk, principal jogador do Alvinegro na temporada.

Minutos antes de bola rolar, Davi era só entusiasmo, falando o que espera do Vingador Alvinegro.

“O grito de campeão está quase saindo. Meu jogador favorito é o Hulk. Quero ver muitos gols e títulos dele”.

Agora, Davi e cerca de outros 60 mil atleticanos esperam uma vitória sobre o Fluminense, para ver o time ficar ainda mais perto do título do Brasileiro.

Leia mais:

Sol, festa e empolgação marcam torcida do Galo antes do duelo com o Fluminense

Jogo entre Bahia e Atlético, na quinta-feira, tem horário alterado pela CBF