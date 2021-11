A tarde deste domingo (28) é de muita expectativa para a torcida do Atlético. A proximidade do título do Campeonato Brasileiro fez com que o Gigante Pampulha tenha mais um dia de grande público. Dessa vez, para o duelo do Alvinegro com o Fluminense, às 16h, pela 36ª rodada da principal competição do país.

No entorno do estádio, muita festa. Debaixo de muito sol, os atleticanos lotaram as ruas no entorno do principal palco do futebol mineiro e começaram a celebração muito antes de a bola rolar.

Para espantar o calor, muita água e a tradicional cervejinha. No peito, o grito que vem embalando a campanha dos comandados do técnico Cuca no Brasileirão: “Vamos Galo, ganhar o Brasileiro”…

A animação também era estampada em faixas, bandeiras e bonecos do atacante Hulk, principal jogador do Galo na temporada.

Trânsito e filas

Como ocorreu em praticamente todos os jogos realizados no Mineirão desde o retorno do público aos estádios, o trânsito nos arredores do Mineirão era intenso e apresentava muitas dificuldades para os motoristas.

O torcedor que vinha de carro ao Gigante da Pampulha teve que ter muita paciência para chegar ao estádio.

Nos estacionamentos do Mineirão, apesar da venda antecipada e da campanha da empresa que administra o principal palco do futebol mineiro para que o público entrasse mais cedo, muitas filas também foram registradas.

Leia mais:

Jogo entre Bahia e Atlético, na quinta-feira, tem horário alterado pela CBF

Atlético recebe o Fluminense em jogo que pode anteceder festa do título brasileiro

Diego Costa está confirmado entre os titulares do Atlético; confira a escalação contra o Fluminense