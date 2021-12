Cancún, Orlando, Lisboa e Santa Catarina são alguns dos lugares que os campeões brasileiros e da Copa do Brasil estão aproveitando as férias e compartilhando momentos em suas redes sociais.

Após o último título da temporada, os jogadores foram liberados e só se reapresentam na Cidade do Galo no dia 17 de janeiro do próximo ano, antes do início do Campeonato Mineiro, no dia 26.

O goleiro Everson e o lateral Arana escolheram o mesmo destino: Cancún. Os defensores estão curtindo a presença da família e de belas paisagens.

Guilherme Arana e seu filho em Cancún.

Já o artilheiro Hulk levou sua família para as festas de final de ano nos Estados Unidos, onde tem uma casa, próximo a Orlando. O camisa 7 compartilhou fotos aproveitando a Disney.

O lateral Dodô está fazendo um tour pela Europa, acompanhado de sua esposa Francieli. Até agora, compartilhou fotos em Lisboa, Portugal, e em Barcelona, na Espanha.

Outros atletas estão aproveitando as férias para fortalecer os laços amorosos. Junior Alonso se casou; Matías Zaracho pediu Narela Rodríguez em casamento; e Alan Franco organizou um chá de bebê para sua filha Alana.

Junior Alonso aproveitou a folga para se casar, no Paraguai.

No Brasil, o zagueiro Nathan Silva aproveita a Costa do Sauípe, na Bahia, enquanto Diego Costa pegou estrada com amigos e familiares para sua cidade natal, em Lagarto, no Sergipe.

Igor Rabello também está na sua cidade de origem, o Rio de Janeiro. O defensor compartilhou fotos na Praia do Pepê.

Nathan, conhecido pelo hobby na pescaria, já apareceu nas redes pescando com seu pai. O jogador foi para seu estado natal, em Santa Catarina, e está compartilhando as aventuras vividas na natureza. Hyoran, do mesmo estado, também foi para a casa rever a família.

