Campeão da Libertadores em 2013, Atlético buscará o bi em jogos a partir do início de abril de 2022

Com a divulgação do regulamento da Copa Libertadores de 2022, o Atlético já conhece os possíveis adversários na fase de grupos da competição continental. Entre os brasileiros, apenas América e Fluminense, que iniciam o torneio nas fases preliminares, poderão estar na chave do Galo.

O time alvinegro será um dos cabeças-de-chave da Libertadores de 2022 e já sabe também que River Plate, Boca Juniors, Nacional-URU e Peñarol não poderão estar no seu grupo.

Possíveis adversários argentinos

São três os argentinos que podem entrar na chave do Galo já classificados para a fase de grupos: Vélez Sarsfield, Colón e Talleres.

Entre eles, apenas um poderá ser adversário do time alvinegro, já que times do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa da competição, a não ser que venham de fases preliminares.

O quarto argentino que poderá ser oponente do Atlético é o Estudiantes. A equipe de La Plata inicia a Libertadores na segunda fase. Para chegar à etapa de grupos, terá de eliminar o Audax Italiano, do Chile, e, na sequência, o vencedor do confronto entre Everton, também do Chile, e Monagas, da Venezuela.

Divisão de potes

Os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores foram divididos de acordo com o ranking da Conmebol. No segundo pote, ao menos na teoria, estão os adversários mais fortes para o Atlético em sua primeira etapa na competição.

Como o Galo não poderá encarar o Corinthians, restam sete possíveis adversários do pote 2: Cerro Porteño, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica-CHI, Emelec, Colo-Colo e Vélez Sarsfield.

Do pote 3, o Atlético não poderá enfrentar o Red Bull Bragantino na fase de grupos. Os possíveis oponentes são Sporting Cristal, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón, Tolima, Caracas e uma equipe colombiana a ser definida (Millonarios ou Deportivo Cali).

Já no pote 4, que conta com o Fortaleza, há a definição de apenas três equipes que poderiam estar no grupo do Galo: Always Ready, Talleres e Independiente Petrolero. Outros quatro times virão de fases preliminares, e dois deles poderão ser brasileiros: América e Fluminense.

Os confrontos das duas primeiras fases foram sorteados nesta segunda-feira. Confira todos eles aqui. E veja, abaixo, como ficaram divididos os potes do sorteio da fase de grupos, que será realizado em 23 de março.

Os primeiros jogos da fase de grupos serão disputados na semana de 6 de abril.

Os potes do sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores:

Pote 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional-URU

Peñarol

Atlético-MG

Athletico-PR

Pote 2

Cerro Porteño

Libertad

Independiente del Valle

Universidad Católica-CHI

Emelec

Corinthians

Colo-Colo

Vélez Sarsfield

Pote 3

Sporting Cristal

Red Bull Bragantino

Deportivo Táchira

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

Millonarios ou Deportivo Cali

Pote 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero

Fortaleza

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

