O zagueiro Dedé quebrou o silêncio após sete meses fora das câmeras e holofotes, e sua aparição acabou gerando uma polêmica quando o jogador citou que foi procurado pelo Atlético, rival do Cruzeiro, no começo de 2020. Para explicar sua declaração dada na entrevista concedida ao programa "Seleção", do canal Sportv, o zagueiro emitiu nota oficial por meio do perfil de sua assessoria de imprensa nas redes sociais.

"Acabei não sendo tão claro e não concluindo a resposta sobre o interesse do Atlético Mineiro, durante a minha participação no programa Seleção Sportv. Quando respondi que todas as propostas estavam sendo analisadas, isso não incluia a do rival, pois ela não chegou a existir no papel", diz a nota emitida pelo jogador.

Na entrevista ao canal fechado o jogador disse 'Recebi proposta até de espera da minha lesão', se referindo diretamente ao questionamento de um dos entrevistadores, que perguntou especificamente do Atlético.

"Respeito o Atlético, a instituição, mas, nas duas vezes que meus empresários foram procurados, agradecemos, imediatamente, no entanto, nem sequer recebemos proposta em números, valores. Preferi não receber por respeito, ainda maior, ao Cruzeiro e sua torcida", reiterou Dedé em sua nota oficial.

Lesionado

Dedé está no Rio de Janeiro há algum tempo. Em isolamento social o zagueiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito, feita para "corrigir eixo mecânico e restaurar estruturas articulares" da parte operada.

O procedimento cirúrgico foi feito fora do Cruzeiro, mas com autorização do clube, pelos médicos Max Ramos e Márcio Tannure, no hospital Samaritano, na capital Fluminense.