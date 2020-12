Mais de uma década como jogador do Cruzeiro é para poucos. Um dos que ostentam essa honraria é o zagueiro Léo, um guerreiro presente tanto em grandes conquistas e feitos históricos, quanto em momentos conturbados, sem nunca ter deixado de lutar em prol do clube.

Com mais de 400 partidas disputadas até o momento – 401 para ser mais exato – e terceiro zagueiro com mais gols marcados pelo clube – 22 tentos, a três de Cris e oito de Geraldão –, Léo vestiu as camisas de Grêmio e Palmeiras antes de chegar à Toca, mas desde sempre foi torcedor da Raposa, como tantas vezes deixou claro em suas entrevistas.

Chegou em 2010 em busca de um lugar ao sol e títulos. No ano seguinte, passou maus bocados com o time, na briga contra o rebaixamento, mas acabou terminando a temporada fazendo parte do massacre celeste sobre o Atlético, por 6 a 1.

Atleta de fé, se tornou um dos símbolos de uma geração cruzeirense que angariou três ‘bi’: o do Brasileirão de 2013 e 2014, o da Copa do Brasil de 2017 e 2018 e o do Mineiro de 2018 e 2019.

O rebaixamento se tornou a grande mancha do clube, mas não foi capaz de tirar Léo de seu compromisso de honrar as cores da agremiação.

“Que possamos ser uma ferramenta nas mãos de Deus para que possamos conseguir reerguer os muros do Cruzeiro e o objetivo que é voltar à Série A. O Cruzeiro precisa ser reerguido; um novo Cruzeiro. É buscar forças na fé para superar toda adversidade”, disse.

FICHA DO CRAQUE

NOME: Leonardo Renan Simões de Lacerda

NASCIMENTO: 30 de janeiro de 1988

LOCAL: Belo Horizonte

ESTREIA NO CRUZEIRO: 1° de setembro de 2010 – Cruzeiro 1 x 0 Flamengo – Parque do Sabiá (Uberlândia) – Campeonato Brasileiro

PERÍODO NO CRUZEIRO: 2010 –

GOLS: 22

JOGOS: 401

TÍTULOS: Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), Copa do Brasil (2017 e 2018) e Campeonato Mineiro (2011, 2014, 2018 e 2019)

OUTROS CLUBES: Grêmio e Palmeiras