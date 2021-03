O Campeonato Mineiro de 1974 é decidido num octogonal final em turno e returno. E na última rodada desta etapa, Cruzeiro e Atlético se enfrentam, no Mineirão, com os mesmos 23 pontos. Assim, que ganhasse a partida seria campeão mineiro.

No caso da Raposa, seria um tricampeonato em sequência e o oitavo título do clube na Era Mineirão em dez edições do Estadual. Para o Galo, comandado por Telê Santana, que tinha um time mesclado entre campeões brasileiros de 1971, como Grapete, Vanderlei Paiva e Dario, e jovens promessas, como Toninho Cerezo, Marcelo e Campos, seria apenas a segunda taça no Gigante da Pampulha.

Naquela tarde, apesar das várias estrelas dos dois lados, só uma brilhou intensamente: Joãozinho. O camisa 11 cruzeirense desequilibrou. Marcou o primeiro gol, criou a jogada do segundo, do lateral-esquerdo Vanderlei, e a Raposa ainda teve outros dois tentos anulados, sempre em lances em que o seu ponta levou a defesa atleticana ao desespero.

Os gols anulados geraram muitas reclamações dos cruzeirenses, pois o clube estava em guerra com a FMF, que escalou para o clássico árbitros que tinham sido vetados.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Raul; Nelinho, Morais, Darci Menezes e Vanderlei; Zé Carlos e Eduardo; Roberto Batata, Palhinha (Baiano), Dirceu Lopes e Joãozinho (Moacir). Técnico: Hilton Chaves

ATLÉTICO 1

Careca; Getúlio, Grapete, Silvestre e Flávio; Vanderlei Paiva e Toninho Cerezo (Marcelo); Campos, Arlem, Dario e Paulinho (Cláudio Mineiro). Técnico: Telê Santana

DATA: 15 de dezembro de 1974

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Joãozinho, aos 14, Vanderlei, aos 29, e Vanderlei Paiva, aos 38 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Sílvio Gonçalves David, auxiliado por Joaquim Gonçalves e Ângelo Antônio Ferrari

CARTÃO VERMELHO: Flávio (Atlético)

PÚBLICO: 109.363

RENDA: Cr$ 1.108.471,00