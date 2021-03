A primeira taça conquistada pela nova geração atleticana, revelada pelo clube no final da primeira metade da década de 1970, que tinha como destaques Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo e Reinaldo, foi a Taça Minas Gerais de 1975, que só teve a decisão disputada no ano seguinte, diante do rival Cruzeiro.

Eram tempos de grande hegemonia cruzeirense, pois o time da Toca da Raposa tinha sido vice-campeão brasileiro em 1974 e 1975 e era tricampeão estadual em sequência, numa série iniciada em 1972.

O primeiro sinal de que as coisas iam começar a mudar no Estado foi justamente nesta final da Taça Minas Gerais, numa edição em que cada rival conquistou um turno.

Em 18 de janeiro, no jogo de ida da final, o Atlético já tinha largado em vantagem vencendo por 2 a 1 no Mineirão. A festa da Massa, que era maioria no Gigante da Pampulha, foi completada na tarde de 25 de janeiro de 1976, quando o time voltou a fazer 2 a 1 no Cruzeiro, desta vez de virada.

Os cruzeirenses saíram na frente no placar, com um gol do centroavante Palhinha, no início da etapa final, mas Romeu empatou logo depois e Reinaldo, aos 37 minutos, marcou aquele que era então o seu mais importante gol sobre o Cruzeiro, o que assegurou a conquista da Taça Minas Gerais de 1975 para o Galo.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Careca; Getúlio, Márcio, Vantuir e Flávio; Toninho Cerezo e Danival (Vanderlei); Arlem (Paulinho), Reinaldo, Paulo Isidoro e Romeu. Técnico: Mussula

CRUZEIRO 1

Raul; Nelinho, Morais, Darci Menezes e Vanderlei; Piazza e Zé Carlos; Roberto Batata (Eli Mendes), Eduardo (Roberto César), Palhinha e Joãozinho. Técnico: Zezé Moreira

DATA: 25 de janeiro de 1976

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Taça Minas Gerais

GOLS: Palhinha, aos 3, Romeu, aos 11, e Reinaldo, aso 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Ângelo Antônio Ferrari, auxiliado por Hélio Cosso e Maurílio José Santiago

PÚBLICO: 75.782

RENDA: Cr$ 826.080,00